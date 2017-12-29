Рогозин согласился с высказыванием о «поедающей бюджет шелупони»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин нелестно отозвался о руководителях госкорпорации Роскосмос. Вернее, политик не стал возражать против такой оценки руководства со стороны его подписчиков в соцсети Facebook.

Дарья Светозарова

Поводом для обсуждения стал неудачный запуск с космодрома "Восточный" 28 ноября. Сам вице-премьер назвал причиной аварии настройку аппаратуры на другую стартовую площадку - Байконур, однако правление Роскосмоса отвергло эту версию. Тогда член правительства написал на своем аккаунте в соцсети, что Роскосмос в очередной раз решил напомнить, что у него не случается ошибок и просчетов, а все аварии - простое стечение обстоятельств. Фолловеры тут же откликнулись на пост Рогозина.Один из юзеров прямо спросил, чем по сути является Роскосмос, и сам же ответил на поставленный вопрос. По его мнению, корпорация - это менеджеры, совет директоров и «прочая шелупонь, которая проедает бюджет». Он добавил, что не представляет, чтобы так отреагировали в NASA, если бы у них стал требовать отчета госсекретарь по оборонной политике. Вице-премьер не стал возражать против таких резких замечаний и добавил, что подобной наглости от корпорации не ожидал, но потом написал, что в Роскосмосе есть компетентные специалисты, с чьей помощью удастся преодолеть трудности системы управления.