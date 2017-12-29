В Ростове в следующем году заработает грибная ферма

В Ростове на следующий год запланирован запуск на промышленное производство первых шести камер выращивания шампиньонов.

Новая грибная ферма будет работать в Ростове уже в начале следующего года. Изначально, в промышленное производство пойдет только 6 камер, в которых выращивают шампиньоны.Проект создания такой фермы на территории Ростовской области был разработан совместно с фирмой из Польши, которая является лидером производства грибной продукции в Европе. Изначально, в предприятие планировалось вложить 400 млн рублей, но со временем дирекция переписала план, увеличив бюджет до полмиллиарда рублей. Новая ферма сможет производить до 5 тысяч тонн грибов, когда будут запущены все мощности предприятия. Это планируется сделать до 2020 года.Недавно был собран уже первый опытный урожай, который составил десять с половиной тонн продукции. Шампиньоны были отличного качества и готовы к продаже.