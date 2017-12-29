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| | В Ростове в следующем году заработает грибная ферма

В Ростове в следующем году заработает грибная ферма

Вчера, 17:03
В Ростове на следующий год запланирован запуск на промышленное производство первых шести камер выращивания шампиньонов.

В Ростове в следующем году заработает грибная ферма

 

Новая грибная ферма будет работать в Ростове уже в начале следующего года. Изначально, в промышленное производство пойдет только 6 камер, в которых выращивают шампиньоны.

Проект создания такой фермы на территории Ростовской области был разработан совместно с фирмой из Польши, которая является лидером производства грибной продукции в Европе. Изначально, в предприятие планировалось вложить 400 млн рублей, но со временем дирекция переписала план, увеличив бюджет до полмиллиарда рублей. Новая ферма сможет производить до 5 тысяч тонн грибов, когда будут запущены все мощности предприятия. Это планируется сделать до 2020 года.

Недавно был собран уже первый опытный урожай, который составил десять с половиной тонн продукции. Шампиньоны были отличного качества и готовы к продаже.
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