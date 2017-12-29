В Уфе школьница сделала учителю откровенное предложение

Стремительную популярность на просторах сети набирает запись, сделанную на камеру телефона одним из учащихся образовательного учреждения из Уфы. Непосредственно во время занятия по математике, одна из старшеклассниц решила прервать занятие и обратилась к своему педагогу с крайне необычным предложением, всполошившим весь класс.

«Я очень долго не могла решиться на то, чтобы спросить. Сегодня мое терпение кончилось. Я очень давно Вам хотела сказать, что вы мне очень нравитесь. Ваша речь, харизма и внешность. Я бы очень хотела спросить, может ли наше с вами общение перерасти во что-то большее», - заявила девушка.

Реакция учителя осталась за кадром, но полиция смогла установить, что школьнице уже исполнилось 18 полных лет, потому правоохранительным структурам вмешиваться не придется. Этический вопрос это единственное, что может рассматриваться в рамках данной истории. Многие пользователи в сети уже отметили то, насколько решительна и открыта девушка. Также они очень надеются, что учитель не обидел ее отказом.

Николай Офицеров