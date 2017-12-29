Украинские спасатели снялись для календаря

Представители киевской пожарно-спасательной службы приняли участие в фотосессии, посвященной созданию ежегодного календаря. О создании нового календаря было объявлено в соцсети Facebook на странице украинской Службы чрезвычайных ситуаций.

На страницах нового календаря, сделанного представителями украинской Службы чрезвычайных ситуаций, можно заметить не только бравых спасателей, но и животных, музыкальные инструменты, а также представительниц женского пола, работающих в ведомстве. В преддверии Нового года над календарём на грядущий 2018 год работали Анна Фомина, выступившая в этот раз в роли гримёра, а также Александр Цыбульский, ответственный за создание качественных фотографий.

Александр Вест

В этот раз к созданию календаря специалисты приступили с особым креативом, ведь на страницах их творения можно увидеть трогательные кадры того, как пожарник держит спасённого котёнка, а его коллега облачён в специальный водолазный костюм, выдерживающий давление на приличной глубине, и другие выдающиеся кадры.