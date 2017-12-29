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| | В Санкт-Петербурге перекрыли площадь у ТРК «Атмосфера»

В Санкт-Петербурге перекрыли площадь у ТРК «Атмосфера»

Вчера, 16:17
В многочисленных средствах массовой информации стали появляться данные о том, что в текущий момент в Санкт-Петербурге полностью перекрыли доступ к площади, расположенной у торгово-развлекательного центра «Атмосфера».

В Санкт-Петербурге перекрыли площадь у ТРК «Атмосфера»

 

В данный момент проверяется информация относительно блокировки площади в Санкт-Петербурге, расположенной у ТРК «Атмосфера». По сообщению очевидцев, на перекрестке, установленном в непосредственной близости с площадью, один из светофоров вышел из строя, что повлияло на передвижение транспортного потока.

Отметим, что сегодня, 29 декабря, сразу две станции петербургского метрополитена были закрыты из-за возникновения задымления. Закрытыми оказались станции метро «Невский проспект» и «Горьковская». Из-за задымления администрация метрополитена задействовала дополнительные средства вентиляции помещений.
Александр Вест
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