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| | Две сестры-ученицы из Челябинска получили от Путина лыжи на Новый год

Две сестры-ученицы из Челябинска получили от Путина лыжи на Новый год

Вчера, 16:12
Глава России Владимир Путин ранее неоднократно исполнял желания детей. Две сестры из Челябинска написали президенту письмо с просьбой выслать из лыжи и экипировку, о которой они давно мечтают.

Две сестры-ученицы из Челябинска получили от Путина лыжи на Новый год

 

Путин отреагировал на слова школьниц и отправил подарок к Новому году. 11-летняя и 14-летняя девочки получили желаемое и выразили благодарность лидеру России. Девочки серьезно занимаются лыжами и хотят связать свою дальнейшую жизнь с этим видом спорта. Каждая из сестер имеет первый разряд в своей возрастной группе. Девочки упорно тренируются, достигают поставленных перед собой целей, устанавливают личные рекорды.

29 декабря страдающим онкологическим недугом мальчик из Приморья получил от Путина в подарок к Новому году компьютер. Подросток так разволновался, что не смог сдержать слез. Он давно мечтал об этом устройстве и написал президенту сообщение, даже не надеясь быть услышанным.
Домбровский Сергей
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