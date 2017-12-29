Две сестры-ученицы из Челябинска получили от Путина лыжи на Новый год

Глава России Владимир Путин ранее неоднократно исполнял желания детей. Две сестры из Челябинска написали президенту письмо с просьбой выслать из лыжи и экипировку, о которой они давно мечтают.

Домбровский Сергей

Путин отреагировал на слова школьниц и отправил подарок к Новому году. 11-летняя и 14-летняя девочки получили желаемое и выразили благодарность лидеру России. Девочки серьезно занимаются лыжами и хотят связать свою дальнейшую жизнь с этим видом спорта. Каждая из сестер имеет первый разряд в своей возрастной группе. Девочки упорно тренируются, достигают поставленных перед собой целей, устанавливают личные рекорды.29 декабря страдающим онкологическим недугом мальчик из Приморья получил от Путина в подарок к Новому году компьютер. Подросток так разволновался, что не смог сдержать слез. Он давно мечтал об этом устройстве и написал президенту сообщение, даже не надеясь быть услышанным.