Житель Красноярска выставил на интернет-торги собственную почку

В Сети на виртуальном аукционе появилось объявление 30-летнего мужчины, проживающего в Красноярске с женой и двумя детьми, который предлагал желающим приобрести его почку.

Домбровский Сергей

Гражданин предлагал продать орган по цене от 25 тысяч рублей и выше. Он попал в затруднительное финансовое положение, накопил долги, живет с семьей на съемной квартире и остро нуждается в деньгах. Мужчина решил пожертвовать своей почкой ради получения финансовых средств. В своем объявлении он просил пользователей не судить его строго. Позже из интернет-аукциона удалили данную заявку, так как она противоречит законодательству России. Журналисты связались с этим человеком и попросили объяснить, почему он решился продать свою почку.По словам гражданина, он уволился с предыдущей работы, где получал неплохое вознаграждение, из-за разногласий с начальством. На данный момент мужчина лишился средств с существованию. Семьянин подрабатывает таксистом, ему предложили новую должность на 80 тысяч рублей в месяц. Дело связано с коррупцией и обманом, поэтому он не желает заниматься таким родом деятельности.