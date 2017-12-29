Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Житель Красноярска выставил на интернет-торги собственную почку

Житель Красноярска выставил на интернет-торги собственную почку

Вчера, 23:30
В Сети на виртуальном аукционе появилось объявление 30-летнего мужчины, проживающего в Красноярске с женой и двумя детьми, который предлагал желающим приобрести его почку.

Житель Красноярска выставил на интернет-торги собственную почку

 

Гражданин предлагал продать орган по цене от 25 тысяч рублей и выше. Он попал в затруднительное финансовое положение, накопил долги, живет с семьей на съемной квартире и остро нуждается в деньгах. Мужчина решил пожертвовать своей почкой ради получения финансовых средств. В своем объявлении он просил пользователей не судить его строго. Позже из интернет-аукциона удалили данную заявку, так как она противоречит законодательству России. Журналисты связались с этим человеком и попросили объяснить, почему он решился продать свою почку.

По словам гражданина, он уволился с предыдущей работы, где получал неплохое вознаграждение, из-за разногласий с начальством. На данный момент мужчина лишился средств с существованию. Семьянин подрабатывает таксистом, ему предложили новую должность на 80 тысяч рублей в месяц. Дело связано с коррупцией и обманом, поэтому он не желает заниматься таким родом деятельности.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Девушка выставила на интернет-аукцион в Вольске собственную почку
Девушка выставила на интернет-аукцион в Вольске собственную почку

Девушка решила продать через интернет собственную почку. Объявление о продаже органа она разместила в разделе «Барахолка» в Вольске.

Китаец хотел продать почку ради нового IPhone
Китаец хотел продать почку ради нового IPhone

Любовь к IPhone чуть не довела китайца из провинциального города Янчжоу до инвалидности. Молодой человек безумно хотел новый смартфон от Apple, однако

Участник «Дома-2» собирается продать почку ради женитьбы
Участник «Дома-2» собирается продать почку ради женитьбы

Участники телепроекта "Дом-2" Либерж Кпадону и Евгений Руднев объявили о своем намерении пожениться. При этом жених сообщил, что собирается продать свою почку,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости