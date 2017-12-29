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| | Мачо из Волжского пообещал девушкам сидеть в шкафу ради секретных встреч

Мачо из Волжского пообещал девушкам сидеть в шкафу ради секретных встреч

Вчера, 15:59
В популярной соцсети «ВКонтакте» в одном из публичных сообществ, в котором влюбленные половинки ищут друг друга, появилась интересная запись. Автор поста предложил услуги сексуального характера, а ради замужних дам он проявил готовность сидеть в шкафу.

Мачо из Волжского пообещал девушкам сидеть в шкафу ради секретных встреч

 

В одном из сообществ города Волжск в соцсети «ВКонтакте» весьма специфичное объявление подал мужчина, который позиционировал себя как идеальный мачо для женщин. В своём сообщении мужчина указал, что любит много работать, а ест обычно не много. Также аноним указал, что не является приверженцем рыбалки, также не любит футбол, не курит и не употребляет алкоголь. Мужчина выразил готовность приехать на дом к барышне с огромным букетом цветов, а также пообещал отремонтировать в доме дамы своего сердца всё до чего он сможет дотянуться.

Кроме всего прочего, волжский мачо также заверил, что он готов принимать уроки йоги для подготовки к длительному пребыванию в шкафах, если у его замужней партнёрши вдруг внезапно вернётся супруг.
Александр Вест
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