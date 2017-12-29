Проститутки из Петербурга заработали на подарки детям-сиротам

Женщины из Санкт-Петербурга, предоставляющие секс-услуги, собрали подарки для детского дома в преддверии Нового года.

Неожиданным шагом стал поступок питерских секс-работниц. Девушки решили собрать подарки сиротам под елку. Инициатором проекта стали волонтёры, работающие с такими девушками. Они несколько недель назад в сети проявили инициативу, предложив всем желающим помочь детям из сиротского дома «Теплый дом». Подобную инициативу быстро поддержали жители. При этом, в акции захотели поучаствовать многие представительницы древней профессии.Руководители проекта сразу предупреждали, что денег им не нужно. Для благотворительности требовались продукты, разного рода, подарки, вещи, средства личной гигиены. Очень быстро удалось собрать целую «Газель» подарков. Во многом благодаря именно путанам из Петербурга. Иногда благотворительностью занимались даже их клиенты. Например, один мужчина оплатил примерно 15 тысяч рублей за транспортировку сюрприза к детям.Это не первый случай благотворительной деятельности работниц интимной сферы. Год назад в Екатеринбурге девушки тоже собрали подарки детскому дому в декабре.