Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Мнения

Влад Кадони или Роман Гриценко: Кто в сердце Ольги Бузовой?

Об амурных делах Ольги Бузовой.

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

От Редактора

Шампанское, коньяк или водка? Секрет выбора алкоголя к Новому 2018 году раскрыт

Как правильно выбирать алкоголь?

Сюжеты :

Учёные изобрели пластырь, который доставляет лекарство от ожирения прямо «на место» Любители паранормального записали голоса в церкви, в которой на Рождество умирали дети Сборной России пообещали премию в 2 миллиарда рублей в случае победы на ЧМ-2018 Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе
| | Проститутки из Петербурга заработали на подарки детям-сиротам

Проститутки из Петербурга заработали на подарки детям-сиротам

Вчера, 15:46
Женщины из Санкт-Петербурга, предоставляющие секс-услуги, собрали подарки для детского дома в преддверии Нового года.

Проститутки из Петербурга заработали на подарки детям-сиротам

 

Неожиданным шагом стал поступок питерских секс-работниц. Девушки решили собрать подарки сиротам под елку. Инициатором проекта стали волонтёры, работающие с такими девушками. Они несколько недель назад в сети проявили инициативу, предложив всем желающим помочь детям из сиротского дома «Теплый дом». Подобную инициативу быстро поддержали жители. При этом, в акции захотели поучаствовать многие представительницы древней профессии.

Руководители проекта сразу предупреждали, что денег им не нужно. Для благотворительности требовались продукты, разного рода, подарки, вещи, средства личной гигиены. Очень быстро удалось собрать целую «Газель» подарков. Во многом благодаря именно путанам из Петербурга. Иногда благотворительностью занимались даже их клиенты. Например, один мужчина оплатил примерно 15 тысяч рублей за транспортировку сюрприза к детям.

Это не первый случай благотворительной деятельности работниц интимной сферы. Год назад в Екатеринбурге девушки тоже собрали подарки детскому дому в декабре.
Новости по теме
Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки
Дед Мороз в Ростовской области подарит бездомным подарки

В Ростовской области Дед Мороз раздаст бездомным разные подарки. Поучаствовать в акции могут и обычные люди.

На новогодние праздники уральцы стали меньше тратится на подарки из секс-шопа
На новогодние праздники уральцы стали меньше тратится на подарки из секс-шопа

В этом году специалисты провели социальный опрос среди уральцев. Выяснилось, что в среднем спрос на подарки из секс-шопа упал на 30%.
«ВКонтакте» появились новый набор стикеров и новогодний подарок

«ВКонтакте» появились новый набор стикеров и новогодний подарок

«ВКонтакте» готовится к новому году, выпуская новые стикеры и подарки. Деньги от них пойдут на помощь бездомным, сиротам и детям с синдромом Дауна.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости