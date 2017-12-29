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| | Эксперты узнали, что кладут в праздничные наборы под видом чая

Эксперты узнали, что кладут в праздничные наборы под видом чая

Вчера, 21:40
В преддверии Нового года люди ходят по магазинам, желая приобрести праздничные сувениры родственникам и товарищам. В Петербурге эксперты провели исследование по просьбам жителей города, выясняя, что кладут в наборы под видом чая.

Эксперты узнали, что кладут в праздничные наборы под видом чая

 

Специалисты ходили по торговым заведениям и приобретали различные сорта этого вечнозеленого растения. Итоги исследования оказались неутешительными. Предприниматели ради прибыли обманывают покупателей. Маркетологи продвигают некачественный продукт, пытаясь выполнить задания заказчиков. По словам экспертов, в Петербурге продают чай, на упаковке которого написаны ложные сведения. В одной из пачек обнаружили какие-то палки, хотя на этикетке не указано наличие добавок.

В части товара вместо натурального чая в упаковку положили пудру и пыль. Жители Петербурга неоднократно жаловались на качество этого вечнозеленого растения. Поэтому специалистам пришлось провести проверку. По их словам, дешевый чай является не просто плохим продуктом, он может быть опасным для здоровья. Уже зафиксированы случаи отравления этим напитком.
Домбровский Сергей
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