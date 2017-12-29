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| | Эксперты помогут жителям Тамбова бросить курить

Эксперты помогут жителям Тамбова бросить курить

Сегодня, 12:58
На базе городской больницы имени Архиепископа Луки в Тамбове в минувший четверг был открыт кабинет медицинской помощи, в котором местным жителям помогают отказаться от курения.
 

Эксперты помогут жителям Тамбова бросить курить

 

Специалисты проведут с курильщиками образовательные беседы, в ходе которых расскажут о том, что курение грозит человеку массой болезней, в том числе различными видами онкологических недугов, среди которых рак легких, гортани и пищевода. Также не следует забывать и про поражение сердечно-сосудистой системы, которой с табачным дымом наносится также немалый урон. Эксперты обещают отыскать необходимую терапию, с помощью которой с легкостью можно будет отказаться от курения.
 
Один из пациентов заявил, что из-за постоянного курения у него был постоянный кашель. После он начал переходить уже регулярные ночные приступы, а в конце приводил к задышке. В результате мужчина обратился в клинику, где ему помогли избавиться от вредной привычки.
 
Врач-терапевт Лариса Петрова, работающая в клинике, утверждает, что ежегодно в России умирает до 300 человек от болезней, связанных с курением. По ее мнению, этот масштаб внушает ей ужас, ведь это объемы небольшого города, а цифры берутся за год.

Николай Офицеров
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