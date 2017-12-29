Tele2: В новогоднюю ночь россияне отдают предпочтение голосовым сервисам

Представители Tele2 заявили о том, что на данный момент готовятся к повышенным нагрузкам в праздничные дни. Технические специалисты проводят работы, связанные с настройками сети для того, чтобы существенно повысить доступность голосовых сервисов для каждого желающего. По мнению сотрудников Tele2 именно голосу будет отдаваться предпочтение среди абонентов.

Как известно, на данный момент ведутся подготовительные работы, связанные с параметрами сети в регионе. Для этого увеличивается приоритет голосовых сервисов для клиентов в период оказания максимальных нагрузок на сеть. Пик нагрузок на сеть традиционно ожидается в новогоднюю ночь с 23:30 до 1:30. В прошлом году рост голосового трафика в новогоднюю ночь в Томской области показал прирост более чем в 10% по сравнению с обычными данными.

Распределение нагрузок проводится в пиковые часы. Помогает в данном случае высокотехнологическое решение Self-Organizing Network, которая была внедрена в действие еще в прошлом году.

Технология позволяет проводит автоматическую настройку сетевой работы. SON проводит автоматический анализ параметров работы сети и оптимизирует взаимодействие между базовыми станциями Tele2 всех существующих стандартов.

Николай Офицеров