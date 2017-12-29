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| | Tele2: В новогоднюю ночь россияне отдают предпочтение голосовым сервисам

Tele2: В новогоднюю ночь россияне отдают предпочтение голосовым сервисам

Сегодня, 12:44
Представители Tele2 заявили о том, что на данный момент готовятся к повышенным нагрузкам в праздничные дни. Технические специалисты проводят работы, связанные с настройками сети для того, чтобы существенно повысить доступность голосовых сервисов для каждого желающего. По мнению сотрудников Tele2 именно голосу будет отдаваться предпочтение среди абонентов.
 

Tele2: В новогоднюю ночь россияне отдают предпочтение голосовым сервисам

 

Как известно, на данный момент ведутся подготовительные работы, связанные с параметрами сети в регионе. Для этого увеличивается приоритет голосовых сервисов для клиентов в период оказания максимальных нагрузок на сеть. Пик нагрузок на сеть традиционно ожидается в новогоднюю ночь с 23:30 до 1:30. В прошлом году рост голосового трафика в новогоднюю ночь в Томской области показал прирост более чем в 10% по сравнению с обычными данными.
 
Распределение нагрузок проводится в пиковые часы. Помогает в данном случае высокотехнологическое решение Self-Organizing Network, которая была внедрена в действие еще в прошлом году.
 
Технология позволяет проводит автоматическую настройку сетевой работы. SON проводит автоматический анализ параметров работы сети и оптимизирует взаимодействие между базовыми станциями Tele2 всех существующих стандартов.

Николай Офицеров
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