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| | Скандал вокруг преемницы доктора Лизы Ксении Соколовой разгорелся с новой силой

Скандал вокруг преемницы доктора Лизы Ксении Соколовой разгорелся с новой силой

Сегодня, 12:41
Прошел год с той даты, когда самолет, на борту которого была Елизавета Глинка, разбился недалеко от Сочи, в черноморской акватории. Глава фонда «Справедливая помощь» везла гуманитарную помощь в Сирию.

Скандал вокруг преемницы доктора Лизы Ксении Соколовой разгорелся с новой силой

 

Преемница доктора Лизы Ксения Соколова подверглась критике, и первую волну недовольства вызвало ее решение повысить себе заработную плату в пять раз. На вопросы журналистов о том, как она себя ощущает в дорогой шубе в то время, как другие, кому должен помогать фонд, живут в подвале, Ксения невозмутимо ответила, что пришла на руководящую должность не для того, чтобы жить хуже.

Коллеги Соколовой и работники масс-медиа уже заметили, как сильно разнится образ погибшей Елизаветы Глинки и нынешней главы «Справедливой помощи». Организация стала тратить намного больше средств, и далеко не всегда на помощь нуждающимся. Штат фонда пополнился новыми сотрудниками, стало больше бумажной волокиты, да и заработную плату, как писали ранее, Соколова повысила себе в пять раз. Теперь она получает более 170 тысяч. Оклад ее главбуха тоже стал посолиднее – 70 тысяч. Раньше он получал 30 тысяч рублей. Претензии вызвал и дорогой офис нового президента, и тот факт, что из 150 мест в Басманной больнице малоимущие могут рассчитывать только на 30 – остальные места платные.

По поводу результата проверки документов Соколова говорить отказалась. Она весьма некорректно попрощалась с журналистами, которые попытались затронуть эту тему. Между тем, во флигеле, арендованном Елизаветой Глинкой, по-прежнему помогают людям.
Дарья Светозарова
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