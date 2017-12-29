Прокуратура проверит данные о «фотосессии» медсестры в больнице Сахалина

Силами прокуратуры была инициирована проверка относительно поступивших в ведомство данных о медсестре, которая делала фотографии с тяжёлыми пациентами, находясь в реанимационном отделении больницы.

Александр Вест

Напомним, общественные разбирательства возникли после того, как в Сети были обнародованы некоторые фотоматериалы, на которых медсестра позировала рядом с больными в тяжёлом состоянии. Отметим, что вместе с фотографиями в интернет попали и голосовые сообщения, записанные медсестрой, которая весьма нелестно отзывалась о своих коллегах, а также о пациентах, с которыми она проводила своеобразные «фотосессии».Представители прокуратуры опубликовали сообщение, в котором говорится о том, что в связи с необходимостью проверки подлинности данных, загруженных в Сети, силами ведомства будет инициирована официальная проверка, по результатам которой будут даны оценки относительно соблюдения медицинским учреждением всех правил законодательства РФ об охране здоровья граждан.