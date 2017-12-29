Жители нескольких улиц Центрального района Твери останутся без горячей воды

29 декабря в Центральном районе Твери начинается ремонт теплотрассы по улице Кайкова. Ликвидацией неисправностей займутся специалисты общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация».

Домбровский Сергей

Сведения об этом распространяют местные средства массовой информации, ссылаясь на слова представителей городской администрации. 28 декабря сотрудники «Тверской генерации» подготовили территорию к ремонту, провели исследование и обговорили предположительные сроки завершения работ. Официальных заявлений о том, когда завершится ликвидация поломок на данный момент нет. Жители временно лишатся горячей воды и тепла в жилищах.Ограничительная мера коснется домов на улицах: Александра Попова, Кайкова, Ерофеева, Слизкова, Коробкова, Чайковского, проспекте Победы и проезде Швейников. Мэрия Твери приказала руководителям ЖКХ проконтролировать процесс и осуществить производство работ в минимальные сроки.