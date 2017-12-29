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| | Жители нескольких улиц Центрального района Твери останутся без горячей воды

Жители нескольких улиц Центрального района Твери останутся без горячей воды

Сегодня, 12:29
29 декабря в Центральном районе Твери начинается ремонт теплотрассы по улице Кайкова. Ликвидацией неисправностей займутся специалисты общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация».

Жители нескольких улиц Центрального района Твери останутся без горячей воды

 

Сведения об этом распространяют местные средства массовой информации, ссылаясь на слова представителей городской администрации. 28 декабря сотрудники «Тверской генерации» подготовили территорию к ремонту, провели исследование и обговорили предположительные сроки завершения работ. Официальных заявлений о том, когда завершится ликвидация поломок на данный момент нет. Жители временно лишатся горячей воды и тепла в жилищах.

Ограничительная мера коснется домов на улицах: Александра Попова, Кайкова, Ерофеева, Слизкова, Коробкова, Чайковского, проспекте Победы и проезде Швейников. Мэрия Твери приказала руководителям ЖКХ проконтролировать процесс и осуществить производство работ в минимальные сроки.
Домбровский Сергей
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