Путин на полгода продлил срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

Мнения
Об амурных делах Ольги Бузовой.
От Редактора
Самые сокровенные желания на 2018 год.
Ввиду принятия закона о ежегодной индексации пенсий, пенсионный фонд приоткрыл завесу на предполагаемую статистику роста пенсионных выплат до 2020 года.
Решение относительно страховых пенсий будет принято или, напротив, отвергнуто Госдумой сегодня. При положительном решении выплаты могут увеличиться более чем
Антон Силуанов, министр финансов РФ, проинформировал о том, что в следующем году пенсии будут проиндексированы на уровне, который будет выше суммарной инфляции