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| | Путин на полгода продлил срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

Путин на полгода продлил срок выплат накопительных пенсий в 2018 году

Сегодня, 12:15
Ожидаемый период осуществления выплат накопительных пенсий в Российской Федерации решено было увеличить на полгода. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным.
 

 

«Ожидаемый период осуществления выплат накопительных пенсий, который применяется из расчета размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью в 246 месяцев», - отмечается в опубликованном на официальном сайте Кремля заявлении.
 
Стоит отметить, что таким образом ожидаемый период выплаты накопительных пенсий был увеличен на полгода. Новое законодательство вступает в силу с 1 января 2018 года. В декабре 2017 года Госдума также в третьем чтении утвердила закон, который определяет ожидаемые период выплаты накопительной пенсии с 1 января 2017 года.
 
Для того, чтобы проводить расчеты, применялись данные от Росстата за 2015 год, согласно которым продолжительность жизни после выхода на пенсию в среднем составляет 15,9 лет для мужчин и 25,6 для женщин. Если брать в расчет эту цифру, то период накопительной пенсии должен составить 261 месяц, но в правительстве эту величину установить пока не готовы.

Николай Офицеров
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