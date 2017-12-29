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| | Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз в российских городах

Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз в российских городах

Сегодня, 12:12
Стало известно о том, сколько платят аниматорам на Новый год, которые изображают Деда Мороза.

Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз в российских городах

 

Как сообщили аналитики, сейчас аниматоры на новогодние праздники могут прилично заработать только за один корпоратив или детский праздник. Например, в среднем на Новый год услуги Деда Мороза будут стоить 10-20 тысяч рублей. При этом, работать будет специально подготовленный специалист.

Компании пытаются заранее найти аниматоров, чтобы быть полностью укомплектованными перед праздниками. Работодатели должны предоставить клиентам исполнителя с нужным костюмом и реквизитом. Сам заказчик выбирает сценарий праздника и слова.

Очень ценятся постоянные аниматоры, которые будут работать не только во время праздников. В среднем, за месяц представитель такой профессии может заработать около 40 тысяч рублей. Поработать, конечно, придется немало. Нужно как минимум обслужить 35 соответствующих мероприятий.

В Разных регионах страны цены могут несущественно отличатся. Статистика основана на средних результатах. Например, в Москве стоимость услуг подобного рода будут превышать среднестатические показатели.
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