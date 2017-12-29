Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз в российских городах

Стало известно о том, сколько платят аниматорам на Новый год, которые изображают Деда Мороза.

Как сообщили аналитики, сейчас аниматоры на новогодние праздники могут прилично заработать только за один корпоратив или детский праздник. Например, в среднем на Новый год услуги Деда Мороза будут стоить 10-20 тысяч рублей. При этом, работать будет специально подготовленный специалист.Компании пытаются заранее найти аниматоров, чтобы быть полностью укомплектованными перед праздниками. Работодатели должны предоставить клиентам исполнителя с нужным костюмом и реквизитом. Сам заказчик выбирает сценарий праздника и слова.Очень ценятся постоянные аниматоры, которые будут работать не только во время праздников. В среднем, за месяц представитель такой профессии может заработать около 40 тысяч рублей. Поработать, конечно, придется немало. Нужно как минимум обслужить 35 соответствующих мероприятий.В Разных регионах страны цены могут несущественно отличатся. Статистика основана на средних результатах. Например, в Москве стоимость услуг подобного рода будут превышать среднестатические показатели.