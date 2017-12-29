Стало известно, сколько зарабатывает Дед Мороз в российских городах

Как сообщили аналитики, сейчас аниматоры на новогодние праздники могут прилично заработать только за один корпоратив или детский праздник. Например, в среднем на Новый год услуги Деда Мороза будут стоить 10-20 тысяч рублей. При этом, работать будет специально подготовленный специалист.
Компании пытаются заранее найти аниматоров, чтобы быть полностью укомплектованными перед праздниками. Работодатели должны предоставить клиентам исполнителя с нужным костюмом и реквизитом. Сам заказчик выбирает сценарий праздника и слова.
Очень ценятся постоянные аниматоры, которые будут работать не только во время праздников. В среднем, за месяц представитель такой профессии может заработать около 40 тысяч рублей. Поработать, конечно, придется немало. Нужно как минимум обслужить 35 соответствующих мероприятий.
В Разных регионах страны цены могут несущественно отличатся. Статистика основана на средних результатах. Например, в Москве стоимость услуг подобного рода будут превышать среднестатические показатели.