Курганцев возмутило предложение взять детдомовца на Новый год

Жители Кургана возмущены предложением в соцсетях взять к себе домой воспитанника из приюта на Новогодние праздники или же на зимние каникулы. До этого в одном из пабликов социальной сети, опубликовали пост с предложением взять к себе домой мальчика из детского дома на празднование Нового года.

Любовь Шевцова

Такое предложение опубликовала одна семья, которая не так давно взяла на воспитание его приятеля-сироту. В обращении женщина написала, что она уверенна очень многие желают пообщаться с ребенком из приюта и уделить ему внимание, теперь появился такой шанс, не стоит его упускать.Среди пользователей разразился самый натуральный скандал из-за якобы небрежного потребительского отношения к ребенку. Они посчитали, что если и принимать в семью малыша то уже на всегда, чтобы не травмировать его этим.Жители возмущены, что с ребенком играют как с игрушкой или щенком, наплевательски относятся к чувствами малыша. Однако нашлись и те, которые подержали эту идею, и посчитали ее полезной для ребенка. Позже выяснилось, пост опубликовали по просьбе самого Антона, он признался, что ему тоже очень хочется общения, и не хватает ласки.