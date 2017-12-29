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| | Курганцев возмутило предложение взять детдомовца на Новый год

Курганцев возмутило предложение взять детдомовца на Новый год

Сегодня, 12:09
Жители Кургана возмущены предложением в соцсетях взять к себе домой воспитанника из приюта на Новогодние праздники или же на зимние каникулы. До этого в одном из пабликов социальной сети, опубликовали пост с предложением взять к себе домой мальчика из детского дома на празднование Нового года.

Курганцев возмутило предложение взять детдомовца на Новый год

 

Такое предложение опубликовала одна семья, которая не так давно взяла на воспитание его приятеля-сироту. В обращении женщина написала, что она уверенна очень многие желают пообщаться с ребенком из приюта и уделить ему внимание, теперь появился такой шанс, не стоит его упускать.

Среди пользователей разразился самый натуральный скандал из-за якобы небрежного потребительского отношения к ребенку. Они посчитали, что если и принимать в семью малыша то уже на всегда, чтобы не травмировать его этим.

Жители возмущены, что с ребенком играют как с игрушкой  или щенком, наплевательски  относятся к чувствами малыша. Однако нашлись и те, которые подержали эту идею, и посчитали ее полезной для ребенка. Позже выяснилось, пост опубликовали по просьбе самого Антона, он признался, что ему тоже очень хочется общения, и не хватает ласки. 
Любовь Шевцова
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