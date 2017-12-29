Купающаяся голая женщина рассмешила жителей Ростовской области

Пользователи активно обсуждают это событие. Людей рассмешил поступок горожанки, получающей удовольствие от холодной воды. Женщина разделась и смело плавала, не обращая внимания на удивленные взоры прохожих. Некоторые граждане начали снимать купающуюся даму на камеру, но она не переживала по этому поводу, пренебрегая правилами приличия. Сейчас в Ростовской области наблюдается аномально теплая погода для этого времени года. Температура воздуха на пять градусов выше среднестатистических показателей за все время наблюдений.
По мнению большинства пользователей, если такая погода будет в дальнейшем, то количество купающихся в заливе станет на порядок выше. Некоторые предположили, что тепло отрицательно повлияло на женщину, решившую окунуться нагишом при людях.