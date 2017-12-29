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| | Купающаяся голая женщина рассмешила жителей Ростовской области

Купающаяся голая женщина рассмешила жителей Ростовской области

Сегодня, 12:03
28 декабря жители Таганрога, находящегося в Ростовской области, запечатлели на камеры женщину, решившую искупаться в заливе обнаженной. Снимки опубликовали в социальных сетях.

Купающаяся голая женщина рассмешила жителей Ростовской области

 

Пользователи активно обсуждают это событие. Людей рассмешил поступок горожанки, получающей удовольствие от холодной воды. Женщина разделась и смело плавала, не обращая внимания на удивленные взоры прохожих. Некоторые граждане начали снимать купающуюся даму на камеру, но она не переживала по этому поводу, пренебрегая правилами приличия. Сейчас в Ростовской области наблюдается аномально теплая погода для этого времени года. Температура воздуха на пять градусов выше среднестатистических показателей за все время наблюдений.

Купающаяся голая женщина рассмешила жителей Ростовской области

 

По мнению большинства пользователей, если такая погода будет в дальнейшем, то количество купающихся в заливе станет на порядок выше. Некоторые предположили, что тепло отрицательно повлияло на женщину, решившую окунуться нагишом при людях.
Домбровский Сергей
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