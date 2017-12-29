В России продолжительность жизни рекордно выросла в 2017 году

Продолжительность жизни в Российской Федерации за 2017 год существенно увеличилась, о чем рассказали представители статистических спецслужб, давая анализ прошедшему году. Специалисты надеются, что эту тенденцию в будущем удастся сохранить.

Министерство здравоохранения, как известно, фиксирует увеличение средней продолжительности жизни вплоть до 72,6 лет. За всю историю измерений это стало абсолютным рекордом. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила в ходе интервью о том, что во многом подобные благоприятные перемены возможны стали благодаря плановому выполнению поручений от президента России Владимира Путина, который призвал к выполнению демографического плана.

В первую очередь, для этого было построено много новых перинатальных центров. Помимо этого, положительный эффект на динамику оказали влияние программы, связанные с формирование здорового образа жизни, а также внедрение технологической поликлиники с ускоренной диспансеризацией. Немаловажную роль сыграло повышение квалификации врачей.

За десять месяцев 2017 года, согласно официальной статистике Росстата, общая смертность в России упала более чем на 2 процента и составила до 12,5 случаев на тысячу населения. Фактически речь идет о сохранении на 35 тысяч жизней больше, чем это было в прошлом году. Эксперты Минздрава утверждают, что если программа будет корректно реализоваться и в будущем, то продолжительность жизни будет продолжать расти.

Николай Офицеров