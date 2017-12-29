В Воронеже обнаженная брюнетка призывала людей отказаться от стереотипов

Сеть буквально «взорвал» снимок полуголой девушки. Данное фото следует расценивать как необычный способ агитации общественности.

Пойда Анна

Красавица-брюнетка в тонких слингах, слегка прикрывающая грудь ладонями, настаивает на необходимости избавления от стереотипов, которые тянут общество назад и не дают людям раскрепоститься, в особенности представительницам слабого пола.По мнению модели, большинство женщин в тайне мечтают об участие в фотосессии в стиле ню, однако их останавливает снобизм общества, которое считает, что подобные желания непристойными. Однако модель полагает, что девушкам следует выйти из тени пуританства и сделать то, чего им хочется без оглядки на осуждающих.