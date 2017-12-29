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| | В Воронеже обнаженная брюнетка призывала людей отказаться от стереотипов

В Воронеже обнаженная брюнетка призывала людей отказаться от стереотипов

Сегодня, 11:48
Сеть буквально «взорвал» снимок полуголой девушки. Данное фото следует расценивать как необычный способ агитации общественности.

В Воронеже обнаженная брюнетка призывала людей отказаться от стереотипов

 

Красавица-брюнетка в тонких слингах, слегка прикрывающая грудь ладонями, настаивает на необходимости избавления от стереотипов, которые тянут общество назад и не дают людям раскрепоститься, в особенности представительницам слабого пола.

По мнению модели, большинство женщин в тайне мечтают об участие в фотосессии в стиле ню, однако их останавливает снобизм общества, которое считает, что подобные желания непристойными. Однако модель полагает, что девушкам следует выйти из тени пуританства и сделать то, чего им хочется без оглядки на осуждающих.
Пойда Анна
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