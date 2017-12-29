Путин подарил мальчику из Приморья компьютер на Новый год

13-летний Сережа давно мечтал о персональном компьютере. Однако родные мальчика могли позволить себе такую покупку, ведь все деньги уходят на лечение школьника – в прошлом году у Сережи диагностировали рак мозга.

Дарья Светозарова

Страшная болезнь стала причиной того, что семья Тимофеевых переехала в село Прилуки Хорольского района – там свежий воздух, который полезен для мальчика, перенесшего несколько операций. Способствует восстановлению и вся окружающая природа, но общаться с друзьями, несмотря на улучшения, мальчик может только через интернет. Поэтому, когда ребенок услышал о том, что президент исполнит его заветную мечту, он даже заплакал от радости. Мальчик очень открытый и нуждается в общении со сверстниками, которое теперь станет доступным.Долгожданный подарок ребенку вручил врио вице-губернатора Приморского края Константин Межонов. Передавая президентский подарок Сереже, он поздравил его с приближающимся Новым годом.