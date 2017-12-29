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| | Путин подписал закон о выплатах при рождении первого ребенка

Путин подписал закон о выплатах при рождении первого ребенка

Сегодня, 09:00
Российский президент Владимир Путин поставил свою подпись в федеральном законе о ежемесячных выплатах, которые будут выдаваться при рождении первых детей. Соответствующий документ был опубликован на официальном веб-ресурсе Кремля.
 

Путин подписал закон о выплатах при рождении первого ребенка

 

Такое право есть у всех граждан Российской Федерации, которые постоянно проживают на территории страны. Финансовую поддержку окажут тем семьям, где ребенок был усыновлен или родился после 1 января 2018 года. Среднедушевой доход семьи, при этом, не должен достигать показателей прожиточного минимума трудоспособного населения в определенном регионе более чем в полтора раза. Благодаря соответствующему документу удается определить, какие виды заработка берутся в учет во время расчета.
 
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказывал о том, что заработная плата должна составить на двух человек приблизительно 50 тысяч рублей. Речь в данном случае идет о тех регионах, где доходная часть населения полностью соответствует средним показателям по стране. Выплаты при рождении первого ребенка будут производится властями субъектов федерации. При этом, они смогут передавать полномочия органам местного самоуправления.
 
Контроль процессов должен на себя взять Роструд. Средний показатель ежемесячного заработка на первого и второго ребенка достигнет 10,5 тысяч рублей, о чем также объявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Николай Офицеров
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