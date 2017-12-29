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| | В центре Ростова образовалась массовая пробка из шести трамваев

В центре Ростова образовалась массовая пробка из шести трамваев

Сегодня, 09:08
В центре Ростова был зафиксирован инцидент с серьезной пробкой, в которой застряли шесть трамваев. По некоторой информации, изначально авария произошла в районе улицы Горького. На данный момент в обстоятельствах инцидента разбирается дорожная полиция.
 

В центре Ростова образовалась массовая пробка из шести трамваев

 

Сообщают об этом местные средства массовой информации, которые ссылаются на очевидцев. Как отмечается, данный инцидент был зафиксирован непосредственно в центре города еще в минувший четверг. Согласно определенной информации, изначально авария произошла по улице М. Горького, после чего в упомянутом место начало скапливаться большое количество техники, среди которых и упомянутые городские трамваи, что привело к образованию крупного затора.
 
Очевидцы из числа местных жителей утверждают, что скорость движения транспортного потока после аварии по улице Горького не превысила пяти километров в час. Помимо этого, отмечается, что многие водители из Ростова не выдерживали и парковали свои транспортные средства непосредственно на обочине, а после этого пересаживались на общественный транспорт, чтобы добраться до необходимой точки.

Николай Офицеров
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