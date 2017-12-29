В центре Ростова образовалась массовая пробка из шести трамваев

В центре Ростова образовалась массовая пробка из шести трамваевСегодня, 09:08
27 мая, около 15:30, недалеко от здания прокуратуры Москвы, на площади Крестьянской заставы, произошла авария. Из-за нарушения скоростного режима столкнулись
Из-за аварии при участии двух трамваев, которая произошла на востоке Москвы сегодня утром, еще 15 трамваев застряли в пробке. Об этом передает LifeNews со
Сегодня, 22 декабря, в центре города Калининград встали трамваи. Сообщается, что инцидент имел место быть на улице Черняховского, недалеко от торгового центра