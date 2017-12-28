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| | Онищенко запретил россиянам есть оливье и селедку под шубой на Новый год

Онищенко запретил россиянам есть оливье и селедку под шубой на Новый год

Вчера, 22:19
Экс-главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко запретил россиянам есть традиционные салаты на Новый год. Жителям России, по мнению чиновника, стоит отказаться от "Оливье" и "Селедки под шубой".

Онищенко запретил россиянам есть оливье и селедку под шубой на Новый год

 

Онищенко призвал употреблять натуральные продукты, избегая таких блюд, как "Оливье" и "Селедка под шубой". По мнению депутата, время салатов уже прошло и нужно переходить на естественные продукты. А поскольку православные христиане, соблюдающие рождественский пост, вообще не употребляют пищу животного происхождения, да и жирный майонез находится под запретом. Онищенко посоветовал избегать соленой и сладкой пищи, спиртных напитков, а вместо этого налегать на здоровую растительную пищу, не переедая.

Единственное исключение экс-главный санитарный врач России сделал для шампанского - этот напиток Онищенко разрешил выпить под бой курантов, чтобы поздравить близких. И то, не более одного бокала.
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