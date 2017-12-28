Эксперты раскрыли новые схемы кражи денег с карт

Несмотря на усложнение системы защит банковских счетов, все еще не существует определенного механизма защищающего владельцев карт от излишней доверчивости, невнимательности. Таким образом, с каждым годом растет количество людей, потерявших денежные средства из-за попытки купить товары или заказать авиабилеты на несуществующих сайтах.
Злоумышленники создают сайты-копии известных брендов, изменяя в доменном имени всего одну букву, что чаще всего не замечается потенциальным покупателем. Рекламу с лже-сайтом активно распространяют, привлекая все новых жертв.
Второй вид мошенничества основан на игре на эмоциях людей, попавших а автомобильную аварию. В поиске свидетелей происшествия в соцсетях, им попадаются лже-свидетели, у которых якобы есть запись происшествия на видео-регистраторе, за которую они просят денежное вознаграждение. Но после перевода денег нет ни видео, ни свидетеля, ни его страницы в социальной сети.