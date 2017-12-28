Эксперты раскрыли новые схемы кражи денег с карт

В связи с увеличением количества краж с банковских карт, экспертами проведено исследование, выявившее наиболее распространённые пути обмана их владельцев. Одним из них является создание мошенниками сайтов-зеркал известных компаний, куда вводятся данные банковских счетов для покупки товаров или авиабилетов.

Несмотря на усложнение системы защит банковских счетов, все еще не существует определенного механизма защищающего владельцев карт от излишней доверчивости, невнимательности. Таким образом, с каждым годом растет количество людей, потерявших денежные средства из-за попытки купить товары или заказать авиабилеты на несуществующих сайтах.Злоумышленники создают сайты-копии известных брендов, изменяя в доменном имени всего одну букву, что чаще всего не замечается потенциальным покупателем. Рекламу с лже-сайтом активно распространяют, привлекая все новых жертв.Второй вид мошенничества основан на игре на эмоциях людей, попавших а автомобильную аварию. В поиске свидетелей происшествия в соцсетях, им попадаются лже-свидетели, у которых якобы есть запись происшествия на видео-регистраторе, за которую они просят денежное вознаграждение. Но после перевода денег нет ни видео, ни свидетеля, ни его страницы в социальной сети.