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| | Эксперты раскрыли новые схемы кражи денег с карт

Эксперты раскрыли новые схемы кражи денег с карт

Вчера, 21:50
В связи с увеличением количества краж с банковских карт, экспертами проведено исследование, выявившее наиболее распространённые пути обмана их владельцев. Одним из них является создание мошенниками сайтов-зеркал известных компаний, куда вводятся данные банковских счетов для покупки товаров или авиабилетов.

Эксперты раскрыли новые схемы кражи денег с карт

 

Несмотря на усложнение системы защит банковских счетов, все еще не существует определенного механизма защищающего владельцев карт от излишней доверчивости, невнимательности. Таким образом, с каждым годом растет количество людей, потерявших денежные средства из-за попытки купить товары или заказать авиабилеты на несуществующих сайтах.

Злоумышленники создают сайты-копии известных брендов, изменяя в доменном имени всего одну букву, что чаще всего не замечается потенциальным покупателем. Рекламу с лже-сайтом активно распространяют, привлекая все новых жертв.

Второй вид мошенничества основан на игре на эмоциях людей, попавших а автомобильную аварию. В поиске свидетелей происшествия в соцсетях, им попадаются лже-свидетели, у которых якобы есть запись происшествия на видео-регистраторе, за которую они просят денежное вознаграждение. Но после перевода денег нет ни видео, ни свидетеля, ни его страницы в социальной сети.
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