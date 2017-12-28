В центре Москвы запустили новогодние трамваи

Два праздничных трамвая, которые красиво украшены гирляндами и дождиками, вышли на маршрут в центре и на западе Москвы.

Валерия Голицына

Сегодня утром, уже третий год подряд, на маршрут вышли два праздничных трамвая. Новогодний транспорт с Дедом Морозом и Снегурочкой внутри будет курсировать по городу все каникулы и радовать пассажиров, создавая атмосферу настоящего праздника. До 31 числа вместе с трамваем на маршрут также будут выходить Дед Мороз и Снегурочка, которые будут дарить маленьким пассажирам сладкие подарки, а взрослых угощать тёплым чаем.Глава городского транспорта Москвы считает, что за время каникул такой трамвай перевезёт более 17 тысяч пассажиров. Такие праздничные «колесницы» стали уже хорошей традицией в Москве и выходят на маршрут третий год подряд, чтобы радовать своих пассажиров.