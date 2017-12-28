Новогоднее поздравление президента покажут ровно в полночь во всех регионах страны

В этом году впервые новогоднее обращение Владимира Путина будет показано ровно без пяти минут до полуночи во всех регионах страны. Поздравление покажут в соответствии с часовыми поясами России.

Валерия Голицына

Первый канал России показывал обращение главы государства в разное время, во всех часовых поясах страны. Если жители Москвы видели поздравления в 00:00, то жители других регионов могли наблюдать у себя поздравление только в 2 часа ночи. Теперь, технический отдел Первого канала перенастроил трансляцию главного события новогодней ночи согласно географическому времени каждого региона.Теперь выступление Владимира Путина будет показано ровно за пять минут до полуночи в каждом регионе своевременно, а в 00:00 куранты Кремля возвестят о наступлении Нового года всех жителей страны.