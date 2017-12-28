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| | В России проститутки заражаются ВИЧ реже геев

В России проститутки заражаются ВИЧ реже геев

Вчера, 18:05
Женщины легкого поведения, представители сексуальных меньшинств и наркоманы входят в группу риску по возможности заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом свидетельствует статистика федерального Центра СПИДа о заболеваемости.

В России проститутки заражаются ВИЧ реже геев

 

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 3,7 тысяч человек. Чаще остальных ВИЧ-инфекцию приобретают наркоманы. Они используют иглы для введения запрещенных веществ в кровь и не беспокоятся о том, кто ранее ими пользовался. В среднем более 50% наркоманов заражаются ВИЧ-инфекцией. В этом плане выделяется Кемерово, поскольку в данном городе 75% любителей уколоться приобретают заболевание.

Среди представителей нетрадиционной сексуальной ориентации заражаются в среднем 15% от общего количества. У проституток данный показатель еще ниже – 14,2%. Это несколько удивило специалистов, так как они ожидали у данных групп населения более высокого уровня заболеваемости.
Домбровский Сергей
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