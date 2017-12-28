В России проститутки заражаются ВИЧ реже геев

Женщины легкого поведения, представители сексуальных меньшинств и наркоманы входят в группу риску по возможности заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом свидетельствует статистика федерального Центра СПИДа о заболеваемости.

Домбровский Сергей

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более 3,7 тысяч человек. Чаще остальных ВИЧ-инфекцию приобретают наркоманы. Они используют иглы для введения запрещенных веществ в кровь и не беспокоятся о том, кто ранее ими пользовался. В среднем более 50% наркоманов заражаются ВИЧ-инфекцией. В этом плане выделяется Кемерово, поскольку в данном городе 75% любителей уколоться приобретают заболевание.Среди представителей нетрадиционной сексуальной ориентации заражаются в среднем 15% от общего количества. У проституток данный показатель еще ниже – 14,2%. Это несколько удивило специалистов, так как они ожидали у данных групп населения более высокого уровня заболеваемости.