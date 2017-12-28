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| | Завтра на Тверской состоится флешмоб «Обними Деда мороза»

Завтра на Тверской состоится флешмоб «Обними Деда мороза»

Вчера, 18:10
На официальном информационном ресурсе мэра Москвы появилась информация о том, что завтра на Тверской площади столицы состоится флешмоб и парад Дедов Морозов.

Завтра на Тверской состоится флешмоб «Обними Деда мороза»

 

Флешмоб называется «Обними Деда Мороза», во время которого, каждый желающий может обнять новогоднего волшебника и загадать желание, а также поучаствовать в мини-конкурсах за небольшие приятные призы. После самого флешмоба состоится парад Дедушек Морозов, который растянется до площади Революции. Во время своего марша зимние волшебники будут идти под бразильские ритмы, имитируя карнавал Рио-де-Жанейро.

Кроме официальных участников парада, в нём могут принять участие все желающие, кто оденется в костюм Деда Мороза. Также отмечается, что каждый присоединившийся «Дед Мороз» получит подарок на память.
Валерия Голицына
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