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| | Компания «РТ-Инвест» запустила акцию «Зеленый Наро-Фоминск»

Компания «РТ-Инвест» запустила акцию «Зеленый Наро-Фоминск»

Сегодня, 10:17

Пресс-служба ГК «РТ-Инвест» анонсировала акцию «Зеленый Наро-Фоминск», которая будет проводиться под эгидой проекта «Энергия из отходов». Согласно условиям этой акции, каждый житель г. Наро-Фоминск сможет оформить заявку на высадку дерева, клумбы, газона или другого зеленого насаждения, в месте по его выбору. Акция взяла старт в четверг, 28 декабря, а ее окончание запланировано на 15 апреля. В мае пройдет ряд субботников, во время которых жители города и представители «РТ-Инвест» приступят к озеленению района.

Компания «РТ-Инвест» запустила акцию «Зеленый Наро-Фоминск»

 

По словам руководителя Наро-Фоминского г. о. Романа Шамнэ, акция «РТ-Инвест» позволяет объединить усилия бизнес-сообщества и граждан для решения вопроса по благоустройству и озеленению района.

 

В свою очередь, гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что предложенный компанией проект по своей сути уникален, ведь у каждого участника акции есть возможность самостоятельно определить участок для озеленения. Это позволяет охватить широкий спектр территорий для благоустройства.



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