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| | Роспотребнадзор посоветовал избегать эталона и аллергенов в детских подарках

Роспотребнадзор посоветовал избегать эталона и аллергенов в детских подарках

Сегодня, 13:03
Эксперты, работающие в Роспотребнадзоре, заявили о том, что родители должны быть бдительнее в выборе новогодних подарков для своих детей. По словам специалистов, стоит обращать внимание на содержание сладостей и избегать этанола и аллергенов в них.

Роспотребнадзор посоветовал избегать эталона и аллергенов в детских подарках

 

На официальном сайте Роспотребнадзора были обнародованы рекомендации относительно выбора подарков со сладостями на Новый год. В рекомендациях эксперты уточнили, что следует выбирать кондитерские изделия с минимальным содержанием гомогенизированных масел и жиров, а также консервантов и различных пищевых добавок. Также специалисты указали на то, что ядра абрикосовых косточек, а также арахис являются сильными аллергенами. Также приступы аллергии могут вызвать кондитерские изделия с содержанием этанола в количестве более 0,5%.

Вместо песочного печенья эксперты Роспотребнадзора посоветовали запасаться галетным, а в качестве наиболее полезных сладостей были выделены шоколадные конфета, пастила и зефир.
Александр Вест
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