Роспотребнадзор посоветовал избегать эталона и аллергенов в детских подарках

На официальном сайте Роспотребнадзора были обнародованы рекомендации относительно выбора подарков со сладостями на Новый год. В рекомендациях эксперты уточнили, что следует выбирать кондитерские изделия с минимальным содержанием гомогенизированных масел и жиров, а также консервантов и различных пищевых добавок. Также специалисты указали на то, что ядра абрикосовых косточек, а также арахис являются сильными аллергенами. Также приступы аллергии могут вызвать кондитерские изделия с содержанием этанола в количестве более 0,5%.
Вместо песочного печенья эксперты Роспотребнадзора посоветовали запасаться галетным, а в качестве наиболее полезных сладостей были выделены шоколадные конфета, пастила и зефир.