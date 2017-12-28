Роспотребнадзор посоветовал избегать эталона и аллергенов в детских подарках

Эксперты, работающие в Роспотребнадзоре, заявили о том, что родители должны быть бдительнее в выборе новогодних подарков для своих детей. По словам специалистов, стоит обращать внимание на содержание сладостей и избегать этанола и аллергенов в них.

Александр Вест

На официальном сайте Роспотребнадзора были обнародованы рекомендации относительно выбора подарков со сладостями на Новый год. В рекомендациях эксперты уточнили, что следует выбирать кондитерские изделия с минимальным содержанием гомогенизированных масел и жиров, а также консервантов и различных пищевых добавок. Также специалисты указали на то, что ядра абрикосовых косточек, а также арахис являются сильными аллергенами. Также приступы аллергии могут вызвать кондитерские изделия с содержанием этанола в количестве более 0,5%.Вместо песочного печенья эксперты Роспотребнадзора посоветовали запасаться галетным, а в качестве наиболее полезных сладостей были выделены шоколадные конфета, пастила и зефир.