В Москве на дорожных табло транслируют новогодние поздравления

Водители на трассах Москвы видят на информационных экранах поздравления с Новым годом. Информацию об этом распространяют столичные СМИ, ссылаясь на слова градоначальника Сергея Собянина, который опубликовал сообщение на сайте мэра мегаполиса.

Домбровский Сергей

На дорожных табло владельцы транспортных средств получают сведения относительно пробок, расчетном времени нахождения в пути до того или иного пункта, прогнозе погоды и другие данные. На экране появляется Дед Мороз в алой шапочке и шарфе. Он выглядывает из-под празднично наряженной елки. На вершине лесной красавицы расположена красная звезда, а на иголках находятся новогодние игрушки. Еще один Дед Мороз стоит перед елью вместе с псом. На открытке граждан поздравляют с Новым годом.Также на табло указывается температура воздуха, наличие дорожных заторов, предположительное время езды до определенных точек, например, до МКАД и прочая полезная информация, которая может пригодиться в пути. Всего в Москве установили 175 электронных табло.