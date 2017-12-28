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| | В Москве на дорожных табло транслируют новогодние поздравления

В Москве на дорожных табло транслируют новогодние поздравления

Сегодня, 12:13
Водители на трассах Москвы видят на информационных экранах поздравления с Новым годом. Информацию об этом распространяют столичные СМИ, ссылаясь на слова градоначальника Сергея Собянина, который опубликовал сообщение на сайте мэра мегаполиса.

В Москве на дорожных табло транслируют новогодние поздравления

 

На дорожных табло владельцы транспортных средств получают сведения относительно пробок, расчетном времени нахождения в пути до того или иного пункта, прогнозе погоды и другие данные. На экране появляется Дед Мороз в алой шапочке и шарфе. Он выглядывает из-под празднично наряженной елки. На вершине лесной красавицы расположена красная звезда, а на иголках находятся новогодние игрушки. Еще один Дед Мороз стоит перед елью вместе с псом. На открытке граждан поздравляют с Новым годом.

Также на табло указывается температура воздуха, наличие дорожных заторов, предположительное время езды до определенных точек, например, до МКАД и прочая полезная информация, которая может пригодиться в пути. Всего в Москве установили 175 электронных табло.
Домбровский Сергей
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