В Москве на дорожных табло транслируют новогодние поздравления

На дорожных табло владельцы транспортных средств получают сведения относительно пробок, расчетном времени нахождения в пути до того или иного пункта, прогнозе погоды и другие данные. На экране появляется Дед Мороз в алой шапочке и шарфе. Он выглядывает из-под празднично наряженной елки. На вершине лесной красавицы расположена красная звезда, а на иголках находятся новогодние игрушки. Еще один Дед Мороз стоит перед елью вместе с псом. На открытке граждан поздравляют с Новым годом.
Также на табло указывается температура воздуха, наличие дорожных заторов, предположительное время езды до определенных точек, например, до МКАД и прочая полезная информация, которая может пригодиться в пути. Всего в Москве установили 175 электронных табло.