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| | Росстат считает, что россияне мало работают

Росстат считает, что россияне мало работают

Сегодня, 12:21
В Росстате пришли к мнению, что россияне стали трудиться меньше, чем положено. В стране рабочее время составляет восемь часов, а люди работают по семь часов в день.

Росстат считает, что россияне мало работают

 

Самый долгий рабочий день у сотрудников сельскохозяйственной и лесной сферы. Они находятся на работе больше семи с половиной часов в день.

Самый короткий рабочий день у сотрудников образования. Они работают меньше семи часов в день. Преподаватели часть работы берут на дом.

По исследованию Росстата, ни одна из отраслей в России не дотягивает до восьми часов, по этой причине в неделю жители работают на 40 часов меньше положенного. Но жители не согласны с таким решением, так как некоторые проводят времени больше, чем положено на рабочем месте.  
Любовь Шевцова
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