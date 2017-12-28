Росстат считает, что россияне мало работают

В Росстате пришли к мнению, что россияне стали трудиться меньше, чем положено. В стране рабочее время составляет восемь часов, а люди работают по семь часов в день.

Любовь Шевцова

Самый долгий рабочий день у сотрудников сельскохозяйственной и лесной сферы. Они находятся на работе больше семи с половиной часов в день.Самый короткий рабочий день у сотрудников образования. Они работают меньше семи часов в день. Преподаватели часть работы берут на дом.По исследованию Росстата, ни одна из отраслей в России не дотягивает до восьми часов, по этой причине в неделю жители работают на 40 часов меньше положенного. Но жители не согласны с таким решением, так как некоторые проводят времени больше, чем положено на рабочем месте.