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| | Аэропорт Красноярска оштрафовали за неприспособленность для инвалидов

Аэропорт Красноярска оштрафовали за неприспособленность для инвалидов

Сегодня, 08:51
Аэропорт «Емельяново» за полное отсутствие хоть сколько развитой инфраструктуры для инвалидов в старом терминале был привлечен транспортной прокуратурой Красноярска. Представители правоохранительных органов уже подтвердили эту информацию.
 

Аэропорт Красноярска оштрафовали за неприспособленность для инвалидов

 

Как сообщается, аэропорт нарушил закон относительно требований по поводу того, что в терминале обязательно должны быть пассажирские лифты либо же подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями. Маломобильные люди, как стало известно, на цокольный этаж «Емельяново» попасть не могли никак. Также для них были заблокированы представительства компании, камеры хранения багажа, комнаты ожидания и кафетерии.
 
«Помимо этого, в здании терминала №1 Красноярска полностью отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности, которые предусматривали тактильную, визуальную информационные указания направления мест движения», - заявили в прокуратуре.
 
Председателю дирекции аэропорта за соответствующие нарушение было представлено административное представление, по итогам рассмотрена которого ему могут привлечь к дисциплинарной ответственности.
 
Аэропорт, представляющий собой юридическое лицо, будет привлечен к административной ответственности, как уклоняющийся от исполнения своих непосредственных обязанностей объект.

Николай Офицеров
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