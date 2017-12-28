Аэропорт Красноярска оштрафовали за неприспособленность для инвалидов

Аэропорт «Емельяново» за полное отсутствие хоть сколько развитой инфраструктуры для инвалидов в старом терминале был привлечен транспортной прокуратурой Красноярска. Представители правоохранительных органов уже подтвердили эту информацию.

Как сообщается, аэропорт нарушил закон относительно требований по поводу того, что в терминале обязательно должны быть пассажирские лифты либо же подъемные платформы для людей с ограниченными возможностями. Маломобильные люди, как стало известно, на цокольный этаж «Емельяново» попасть не могли никак. Также для них были заблокированы представительства компании, камеры хранения багажа, комнаты ожидания и кафетерии.

«Помимо этого, в здании терминала №1 Красноярска полностью отсутствует комплексная система средств информации и сигнализации об опасности, которые предусматривали тактильную, визуальную информационные указания направления мест движения», - заявили в прокуратуре.

Председателю дирекции аэропорта за соответствующие нарушение было представлено административное представление, по итогам рассмотрена которого ему могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Аэропорт, представляющий собой юридическое лицо, будет привлечен к административной ответственности, как уклоняющийся от исполнения своих непосредственных обязанностей объект.

Николай Офицеров