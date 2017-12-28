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Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

От Редактора

Здоровье, счастье, деньги: Что желают получить жители РФ от Деда Мороза?

Самые сокровенные желания на 2018 год.

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| | Взрослые россияне рассказали, чего хотят от Деда Мороза

Взрослые россияне рассказали, чего хотят от Деда Мороза

Сегодня, 08:40
Здоровья, счастья и денег просят у Деда Мороза взрослые жители РФ. Такой опрос провели исследователи холдинга "Ромир".

Взрослые россияне рассказали, чего хотят от Деда Мороза

 

У взрослых людей спрашивали, чего они хотели бы получит от Деда мороза. Большая часть населения попросила здоровья, 27 процентов просит счастья, а 17 - побольше денег.

Отмечено, что здоровья хотят горожане возрастом более 45 лет, а вот счастья каждый без исключений. Деньги пожелали в первую очередь молодые люди от 18 до 35 лет.

Тем не менее есть и россияне с более с оригинальными желаниями, 8 процентов хотели бы в подарок путешествие, новую квартиру или дом, 2 процента опрошенных хотели бы встретить вторую половинку, построить семью, и завести ребенка.

Так же остальные 2 процента населения хотели бы отдых от работы в новогоднюю ночь, новый гаджет, или ювелирные украшения. В опросе участвовали более 2 тысяч человек. 
Любовь Шевцова
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