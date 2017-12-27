Их стоит прочитать: Forbes назвал самые продаваемые книги в России

Журнал Forbes осветил список самых продаваемых книг этого года, а также рейтинг литературы по жанрам, на которую чаще всего обращают внимание читатели.

Валерия Голицына

Аналитики отметили, что в этом году самый большой интерес на себя собрала литература по психологии, бизнесу и личностному росту. А вот художественная литература и лёгкие романы начинают терять свою актуальность среди читателей. И хотя художественные рассказы пока что не сдают своих лидерских позиций, но все-таки более серьёзная литература привлекает внимание российских читателей куда больше.Первое место рейтинга бестселлеров заняла книга Джоджо Мойс «Где живёт счастье», за ней сразу же расположилась книга «Бабий ветер» от русской писательницы Дины Рубиновой, а третье место занял рома «Селфи с судьбой» от Татьяны Устиновой.