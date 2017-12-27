Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | Их стоит прочитать: Forbes назвал самые продаваемые книги в России

Их стоит прочитать: Forbes назвал самые продаваемые книги в России

Вчера, 19:40
Журнал Forbes осветил список самых продаваемых книг этого года, а также рейтинг литературы по жанрам, на которую чаще всего обращают внимание читатели.

 

 

Аналитики отметили, что в этом году самый большой интерес на себя собрала литература по психологии, бизнесу и личностному росту. А вот художественная литература и лёгкие романы начинают терять свою актуальность среди читателей. И хотя художественные рассказы пока что не сдают своих лидерских позиций, но все-таки более серьёзная литература привлекает внимание российских читателей куда больше.

Первое место рейтинга бестселлеров заняла книга Джоджо Мойс «Где живёт счастье», за ней сразу же расположилась книга «Бабий ветер» от русской писательницы Дины Рубиновой, а третье место занял рома «Селфи с судьбой» от Татьяны Устиновой.
Валерия Голицына
Новости по теме
Forbes внёс книгу казанской писательницы в ТОП-20 бестселлеров
Forbes внёс книгу казанской писательницы в ТОП-20 бестселлеров

В Forbes заявили, что книга казанской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» является одним из лучших бестселлеров. По версии журнала, роман

Forbes: Сын главы
Forbes: Сын главы "Лукойла" стал самым богатым наследником в России

Журнал Forbes в России впервые за свою историю составил список богатейших наследников российских олигархов. Лидером рейтинга стал единственный сын главы

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года. Составители списка учитывали доход исполнителя за 2015 год. Самым высокооплачиваемым

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости