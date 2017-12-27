Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Мнения

Без секса можно прожить миллионы лет: Ученые доказали возможность непорочного зачатия

Для этого они изучили поведение рыб. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Названы самые сексуальные женщины 2017 года Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой
| | В Киеве мужчина проиграл в схватке со свиньей на крыше грузовика

В Киеве мужчина проиграл в схватке со свиньей на крыше грузовика

Вчера, 19:02
Недалеко от столицы Украины случился курьезный инцидент прямо на проезжей части. Мужчина «сразился» со свиньей на крыше грузовой машины.

В Киеве мужчина проиграл в схватке со свиньей на крыше грузовика

 

Видео с инцидентом появилось в социальной сети Facebook на страничке dtp.kiev.ua.

На видеофрагменте видно, как свинья стоит на крыше грузового автомобиля. Сзади к ней подкрадывается мужчина, вероятнее всего водитель грузовика, и начинает тянуть животное за хвост, чтобы оно не сбежало. Свинья все же оказалась сильнее в схватке и спрыгнула с высокой крыши на асфальт.

Животному повезло, оно оказалось живым. Даже, возможно, не получило сильных травм, ведь когда свинья упала, она встала и дальше побежала. Свободолюбивое животное уже имеет своих поклонников в Интернете.

Инцидент произошел в Белой Церкви. О причинах того, как свинья оказалась на крыше, пока не известно. Как и неизвестно о дальнейшей ее судьбе.
Новости по теме
Infiniti Q50 проехал по треку, нарисованному свиньей
Infiniti Q50 проехал по треку, нарисованному свиньей

В Японии седан Skyline, который в других странах называется Infiniti Q50, был отправлен на гонку по треку, который нарисовала свинья. Видео с заездом

Гламурная свинья выиграла конкурс красоты для овец
Гламурная свинья выиграла конкурс красоты для овец

Появилась информация, что гламурная свинья одержала первенство в конкурсе красоты для овец. Мероприятие под названием Dalriada проходило в ирландском графстве

Свинья бежала из кузова грузовика по дороге на скотобойню
Свинья бежала из кузова грузовика по дороге на скотобойню

Накануне в Интернете было загружено видео, на нем запечатлено, как свинья выпрыгнула из кузова грузовика, который вез животных на скотобойню.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости