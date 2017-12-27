В Киеве мужчина проиграл в схватке со свиньей на крыше грузовика

Видео с инцидентом появилось в социальной сети Facebook на страничке dtp.kiev.ua.
На видеофрагменте видно, как свинья стоит на крыше грузового автомобиля. Сзади к ней подкрадывается мужчина, вероятнее всего водитель грузовика, и начинает тянуть животное за хвост, чтобы оно не сбежало. Свинья все же оказалась сильнее в схватке и спрыгнула с высокой крыши на асфальт.
Животному повезло, оно оказалось живым. Даже, возможно, не получило сильных травм, ведь когда свинья упала, она встала и дальше побежала. Свободолюбивое животное уже имеет своих поклонников в Интернете.
Инцидент произошел в Белой Церкви. О причинах того, как свинья оказалась на крыше, пока не известно. Как и неизвестно о дальнейшей ее судьбе.