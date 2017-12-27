В Ростове люди вылезли через окна автобуса из-за задержки водителя сотрудником ДПС

В Ростове люди вылезли через окна автобуса из-за задержки водителя сотрудником ДПСВчера, 18:22
В Ростове за рулем маршрутного автобуса по неизвестным причинам умер водитель. Неуправляемый транспорт протаранил припаркованные автомобили.
В Ростове-на-Дону водителя рейсового автобуса избили за то, что тот стал виновником тройного ДТП. Мужчина продолжил движение на красный свет, в результате чего
В салоне автобуса, следовавшего из Самары в Казань, находились 27 человек (по предварительным данным, все жители Самарской области). Все пассажиры