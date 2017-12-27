В Ростове люди вылезли через окна автобуса из-за задержки водителя сотрудником ДПС

В Ростове на микрорайоне Александровка пассажиры автобуса №55 покинули транспортное средство через окна, не дождавшись, пока водитель переговорит с сотрудником ДПС, как сообщает «Версия Инфо».

В ролике, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», видно, как выбрались две женщины, крича, что они ожидали сорок минут, надеясь, что им откроют. Люди возмущённо отмечают, что водитель автобуса никак на это не отреагировал.

Жители Ростова после просмотра видеоролика выразили удивление по поводу того, почему пассажиры не воспользовались специальным рычагом, предназначенным для экстренных случаев. Многие также обвинили водителя, который мог намеренно никого не выпускать, надеясь, что так его пропустят быстрее, и самого сотрудника ДПС, считая, что тот также мог заметить действия людей.

Ирина Летинская