Семейная "могила": Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

Деннис Ковальски, три его сына, а также его жена после смерти подвергнутся криогенным процедурам, с помощью которых их тела будут заморожены до тех пор, пока человечество не научится воскрешать умерших людей, сохраненных таким способом.

Александр Вест

Ковальски возглавляет «Институт крионики», который предоставляет широкий спектр услуг по заморозке людей и домашних животных. Стоимость процедуры заморозки, которую предлагают в институте, составляет 28 тысяч долларов. Деннис верит, что в будущем люди изобретут способ восстанавливать жизнь в умерших телах. После смерти его и всех членов его семьи заморозят с использованием жидкого азота, а кровь будет выкачана из их тел и заменена на специализированный антифриз.В «Институте крионики» уже содержатся более 150 тел замороженных людей, а также множество домашних питомцев. Кроме того, около 2 тысяч человек уже заключили договор о заморозке их тел после их смерти. Отметим, что Деннис записался на заморозку ещё 20 лет назад.