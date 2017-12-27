Семейная "могила": Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

Ковальски возглавляет «Институт крионики», который предоставляет широкий спектр услуг по заморозке людей и домашних животных. Стоимость процедуры заморозки, которую предлагают в институте, составляет 28 тысяч долларов. Деннис верит, что в будущем люди изобретут способ восстанавливать жизнь в умерших телах. После смерти его и всех членов его семьи заморозят с использованием жидкого азота, а кровь будет выкачана из их тел и заменена на специализированный антифриз.
В «Институте крионики» уже содержатся более 150 тел замороженных людей, а также множество домашних питомцев. Кроме того, около 2 тысяч человек уже заключили договор о заморозке их тел после их смерти. Отметим, что Деннис записался на заморозку ещё 20 лет назад.