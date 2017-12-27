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| | Семейная "могила": Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

Семейная "могила": Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

Вчера, 17:25
Деннис Ковальски, три его сына, а также его жена после смерти подвергнутся криогенным процедурам, с помощью которых их тела будут заморожены до тех пор, пока человечество не научится воскрешать умерших людей, сохраненных таким способом.

Семейная "могила": Многодетную семью из США в полном составе заморозят в жидком азоте

 

Ковальски возглавляет «Институт крионики», который предоставляет широкий спектр услуг по заморозке людей и домашних животных. Стоимость процедуры заморозки, которую предлагают в институте, составляет 28 тысяч долларов. Деннис верит, что в будущем люди изобретут способ восстанавливать жизнь в умерших телах. После смерти его и всех членов его семьи заморозят с использованием жидкого азота, а кровь будет выкачана из их тел и заменена на специализированный антифриз.

В «Институте крионики» уже содержатся более 150 тел замороженных людей, а также множество домашних питомцев. Кроме того, около 2 тысяч человек уже заключили договор о заморозке их тел после их смерти. Отметим, что Деннис записался на заморозку ещё 20 лет назад.
Александр Вест
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