В «Яндексе» научили экономить на такси в новогоднюю ночь

Представители известной компании «Яндекс» рассказали о том, как клиенты такси смогут сэкономить свои финансовые средства в новогоднюю ночь. По словам специалистов компании, такси стоит заказывать после 02:00, когда утихнет волна заказов по повышенной цене.

Александр Вест

Проанализировав данные относительно заказов такси в столице в предыдущие несколько лет, специалисты «Яндекса» поведали о том, что самая высокая цена на услуги такси наблюдается в течение двух часов после боя курантов. По словам сотрудников «Яндекса», в первые два часа после наступления Нового года количество доступных машин не всегда соответствует запросам среди людей, нуждающихся в развозе, из-за чего платформа в автоматическом режиме может повышать цены на поездки.Также специалисты заметили, что спрос на услуги такси начинается 31 декабря после 15:00, когда жители столицы стараются закончить все начатые дела и успеть приобрести оставшиеся продукты к новогоднему столу.