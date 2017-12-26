Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипеде

И всё бы ничего, но то, что велосипед отнюдь не зимний транспорт не остановило весёлого «водителя». Зрителей больше удивило то, как был модифицирован примитивный детский велосипед. У транспорта отсутствовал руль, а педали были перенесены над передним колесом. Операторы неприкрыто веселились с развернувшейся картины.
Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипедеВчера, 20:37
В Гродно прямо из супермаркета женщина украла детский велосипед. Ее действия были засняты на камеру видеонаблюдения.
Всем людям вообще-то известно, что велосипед – это один из видов транспортных средств, которым нужно управлять с помощью мускульной силы человека через ножные
14-летний житель хутора Шунтук на несколько минут оставил свой велосипед возле одного из домовладений без присмотра. Этим воспользовался злоумышленник.