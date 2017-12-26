Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипеде

Сегодня днём на YouTube просочилось вирусное видео, на котором запечатлён житель Волгограда, едящий по снегу на велосипеде.

Ролик собрал уже множество просмотров. Зрители отнеслись к такому юмору неоднозначно. Кто-то смеялся вместе с операторами и писал о том, что только «русские мужики умеют так развлекаться», а кто-то осудил мужчин за глупость и сказал, что «такие как они потом становятся сюжетом для криминальных новостей о несчастных случаях».

Валерия Голицына

И всё бы ничего, но то, что велосипед отнюдь не зимний транспорт не остановило весёлого «водителя». Зрителей больше удивило то, как был модифицирован примитивный детский велосипед. У транспорта отсутствовал руль, а педали были перенесены над передним колесом. Операторы неприкрыто веселились с развернувшейся картины.