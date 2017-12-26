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| | Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипеде

Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипеде

Вчера, 20:37
Сегодня днём на YouTube просочилось вирусное видео, на котором запечатлён житель Волгограда, едящий по снегу на велосипеде.

Житель Волгограда ездил по снегу на трёхколёсном велосипеде

 

И всё бы ничего, но то, что велосипед отнюдь не зимний транспорт не остановило весёлого «водителя». Зрителей больше удивило то, как был модифицирован примитивный детский велосипед. У транспорта отсутствовал руль, а педали были перенесены над передним колесом. Операторы неприкрыто веселились с развернувшейся картины.

 
Ролик собрал уже множество просмотров. Зрители отнеслись к такому юмору неоднозначно. Кто-то смеялся вместе с операторами и писал о том, что только «русские мужики умеют так развлекаться», а кто-то осудил мужчин за глупость и сказал, что «такие как они потом становятся сюжетом для криминальных новостей о несчастных случаях».

Валерия Голицына
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