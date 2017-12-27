NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

От Редактора

Минобороны США изучает сплавы пришельцев: Пентагон создает оружие нового поколения

Что скрывает американское правительство?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | Школьники из Москвы заработали на олимпиадах половину медалей российской сборной

Школьники из Москвы заработали на олимпиадах половину медалей российской сборной

Сегодня, 04:28

В Департаменте образования Москвы подвели итоги текущего года, отметив при этого серьезно возросший потенциал учащихся и растущее качество обучения в столичных школах, пишет Российская газета.

Школьники из Москвы заработали на олимпиадах половину медалей российской сборной

 

Так, по словам министра Правительства Москвы и главы Департамента образования Москвы Исаака Калины, в этом году 44% от общего количества победителей на школьных Всероссийских олимпиадах являются учащимися московских школ – первые места заняло 167 учеников. А всего в этом году призерами олимпиад стало 650 москвичей из 222 школ столицы.

 

За достаточно короткое время, по мнению чиновника, существенно возрос общий уровень образования в школах Москвы: «Сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ-лидеров и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам». Такая практика не могла не сказаться на приоритете столичной системы школьного образования – сегодня из 38 медалей, завоеванных российской сборной на международных олимпиадах, ровно половина принадлежит москвичам.



Новости по теме
На пресс-конференции подвели итоги в области столичного образования
На пресс-конференции подвели итоги в области столичного образования

Одной из причин повышения качества школьного образования на пресс-конференции в Инфоцентре Правительства Москвы глава Департамента образования Москвы Исаак

Опубликован рейтинг лучших школ Москвы
Опубликован рейтинг лучших школ Москвы

Департамент образования Москвы составил список из пятисот лучших школ столицы. Первую строчку занял лицей №1535, как и в прошлые пять лет. 

За 2015 год интернет-трафик в московских школах вырос в 2 раза
За 2015 год интернет-трафик в московских школах вырос в 2 раза

Эксперты сообщили, что за 2015 год московские школы увеличили свой интернет-трафик практически в 2 раза. В среднем каждый ученик или педагог скачал 63 Гб

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости