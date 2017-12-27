Школьники из Москвы заработали на олимпиадах половину медалей российской сборной

В Департаменте образования Москвы подвели итоги текущего года, отметив при этого серьезно возросший потенциал учащихся и растущее качество обучения в столичных школах, пишет Российская газета.

Так, по словам министра Правительства Москвы и главы Департамента образования Москвы Исаака Калины, в этом году 44% от общего количества победителей на школьных Всероссийских олимпиадах являются учащимися московских школ – первые места заняло 167 учеников. А всего в этом году призерами олимпиад стало 650 москвичей из 222 школ столицы.

За достаточно короткое время, по мнению чиновника, существенно возрос общий уровень образования в школах Москвы: «Сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ-лидеров и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам». Такая практика не могла не сказаться на приоритете столичной системы школьного образования – сегодня из 38 медалей, завоеванных российской сборной на международных олимпиадах, ровно половина принадлежит москвичам.



