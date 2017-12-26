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| | В Красноярске подбирали сотрудников для странных работ

В Красноярске подбирали сотрудников для странных работ

Вчера, 19:43
В сети появился топ-5 наиболее необычных вакансий в Красноярске. Людям предлагают занять места повелителя рыб и автозолушки.

В Красноярске подбирали сотрудников для странных работ

 

В связи с тем, что 1 января нового года это понедельник, желающим изменить свою жизнь рекомендуется как сменить прическу, заняться спортом или найти новую работу. К примеру, в вышеуказанном списке имеется должность менеджера по организации рыбалки. Прекрасная работа для мужчин, обожающих ловить рыбу и меньше времени проводить дома: 70% трудовых смен занимают командировки.

Водитель-универсал. В данном случае требуется работник, который станет заселять гостей в гостиницы, брать с них плату, а после выселения убирать жилище. Условия сменный график, оплата ГСМ и корпоративной связи. Зарплата всего 18 000 рублей, но без опыта.

В Красноярске подбирали сотрудников для странных работ

 

Знаток вьетнамского языка. Жители Москвы готовы взять на временную работу человека, которому нужно искать в Сети новости на вьетнамском и английском языках. Трудиться необходимо на удаленной основе с 8.00 до 18.00, Доход от 30 000 рублей. Партии "Достоинство" в Красноярском крае требовался руководитель. Искали целеустремленных и активных, желающих найти себя в политике и участвовать в выборах.

Требовался в Красноярске и гитарист-вокалист. Работодателей от кандидата интересовал опыт работы, музыкальное образование. Зарплата 400 рублей в час.
Никита Готский
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