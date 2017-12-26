В Красноярске подбирали сотрудников для странных работ

В сети появился топ-5 наиболее необычных вакансий в Красноярске. Людям предлагают занять места повелителя рыб и автозолушки.

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Никита Готский

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