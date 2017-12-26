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| | Иркутская модель разделась рядом с ёлками

Иркутская модель разделась рядом с ёлками

Вчера, 19:18
Лиана Клевцова – иркутская модель, которая уже не раз раздевалась для всевозможных акций протеста – обнажилась с целью призвать жителей Иркутска не рубить ёлки.

Иркутская модель разделась рядом с ёлками

 

Девушка опубликовала обнажённые фото в своём фотоблоге и призвала жителей Иркутска и области не рубить живые ели. Девушка подкрепила красивые фотографии рациональными аргументами о том, что иркутские леса и так слишком часто страдают от пожаров, поэтому популяция деревьев и без вырубки значительно сокращается каждый год. Однако нарядить зелёную красавицу живую во дворе или купить искусственную ёлочку домой, это куда красивее, чем купить срубленное дерево и через пару недель выбросить его на свалку.

Девушка уже несколько лет устраивает обнажённые акции протеста. Ранее она протестовала против убийства животных на шубы и меха, против роста цен на бензин и в поддержку выпускников.
Валерия Голицына
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