В сафари-парке Крыма родился жирафенок Виктория

В сафари-парке Крыма «Тайган» на свет появился жирафёнок, которого назвали Виктория. Рост новорожденной составляет 170 см.

Появившийся на свет жирафёнок по имени Виктория, директором сафари-парка «Тайган» назван «космическим чудом», ведь это первая самка жирафа, родившаяся на территории Крымского полуострова за последние 3-4 года. Родителями Виктории стали жирафы с кличками Красавчик и Леди, ранее доставленными из Африки. Вес новорожденной 60 кг, а рост 170 см.

За детеныша жирафа из крымского зоопарка переживали работники учреждения в связи с его кормлением и состоянием здоровья. Однако, на данный момент Виктория пребывает в специализированном вольере до марта и с ней все в порядке. Имя «Виктория» для новорожденной является временным. Директором зоопарка объявлен конкурс среди любителей природы, которые получат возможность придумать самую лучшую кличку для жирафенка. Итоги отбора подведут приблизительно через месяц.На сегодняшний день «Тайган» является самым крупным питомником в Европе для львов и для других млекопитающих. В частности известно, что сейчас там проживают более полусотни тигров, а также верблюды, жирафы, медведи и леопарды, общее количество которых достигает сотни.