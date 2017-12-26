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| | Блоггер-пародист занял пятое место рейтинга Vogue

Блоггер-пародист занял пятое место рейтинга Vogue

Вчера, 19:08
Американец, который делает пародии на героиню культового сериала "Секс в большом городе" попал в рейтинг самых смешных «мемов» уходящего года по версии журнала Vogue.

Блоггер-пародист занял пятое место рейтинга Vogue

 

На страничку молодого человека в социальных сетях подписано почти 100 тысяч человек, которeые с увлечением наблюдают за его смешными пародиями на героиню любимого сериала. Подписчики парня отмечают, что иногда он в пародии выглядеть натуральнее и лучше самой Кэри Брэдшоу.

Юморист занял пятое место в рейтинге, а вот первое место по праву занял Элиот Тебеле, который публикует шутки собственного сочинения. Шутки авторства Тебеле переводятся на разные языки и публикуются в русскоязычных социальных сетях. Не так давно парень стал моделью на показе дома мод Gucci.
Валерия Голицына
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