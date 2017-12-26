На центральной улице Ярославля отключили освещение из-за долгов

В центра Ярославля отключили уличное освещение. На улице Свободы введен режим ограничения потребления электроэнергии из-за задолженности мэрии города.

Виктория Озерова

Накануне, 25 декабря, МРСК Центр-Ярэнерго исполнил решение о введении ограничения на потребление электричества на улице Свободы в Ярославле. Основанием для данного постановления послужила задолженность администрации города перед организацией. Уточняется, что на данный момент сумма долга составляет более 30 миллионов рублей. Ранее МРСК Центр направил в ЖКХ уведомление о краткосрочном ограничении. Сейчас стороны договорились об уплате долга, а заявку об отключении уличного освещения пока отозвали. Вопрос о реструктуризации задолженности будет решен на совместных встречах.Напомним, что в начале текущего месяца в Ярославле была отключена электроэнергия в более чем 60 домах из-за повреждения высоковольтного кабеля.