В Москве новый итальянский ресторан назвали в честь Николая Коперника

Итальянский ресторан в самом центре Москвы смог сделать настоящее гастрономическое открытие. Причем, объединено все это было весьма интересной концепцией, связанной с именем знаменитого российского ученого Николая Коперника.

Ресторатор Джулио Дзомпи за пример взял астрономию, но создавал по ее подобию ресторан. Орбита любого гурмана, уверен он, рано или поздно устремляется к значительно более простой и вкусной еде, в которой отсутствуют всяческие усложнения. Именно по этим канонам и был открыт ресторан La cucina di Kopernik. Кухню нового заведения возглавил давний знакомый и партнер по бизнесу Джулио шеф-повар Марко Якетта, который практикует простую, а главное правильную итальянскую кухню.

В меню нового заведения можно найти, как и семейные блюда Марко, так и те, что имеют интереснейшую историю. Также не обошлось и без классических итальянских рецептов. Угодит ресторан и вкусам десертных гурманов, ведь предоставляет даже конфеты ручной работы.

Однако, Джулио Дзомпи призывает не причислять La cucina di Kopernik к классическому итальянскому ресторану, ведь главной особенностью его является собственное производство продукции. Начиная с декабря текущего года в подмосковных Ленинских Горках у Джулио имеется собственное мясное производство. Используемую оттуда продукцию отныне можно попробовать в самом центре Москвы.

Николай Офицеров