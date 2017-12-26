NASA зафиксировало

Мнения

NASA зафиксировало "боевой НЛО": Пришельцы готовятся к атаке

Ученые тщательно скрывают правду. 

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

От Редактора

Ожирение является причиной счастья. Ученые раскрыли секрет полных людей

Почему полные люди счастливее стройных?

Сюжеты :

Сергей Шнуров лишился улыбки за 250 тысяч долларов Сергей Лавров прокомментировал блокировку аккаунта Рамзана Кадырова Очевидцы сняли на видео НЛО на Кавказе Сестра посоветовала Ольге Бузовой пересесть на метро Эксперты назвали 5 изменений SEO у Google в 2018 году Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ
| | В Москве новый итальянский ресторан назвали в честь Николая Коперника

В Москве новый итальянский ресторан назвали в честь Николая Коперника

Вчера, 18:55
Итальянский ресторан в самом центре Москвы смог сделать настоящее гастрономическое открытие. Причем, объединено все это было весьма интересной концепцией, связанной с именем знаменитого российского ученого Николая Коперника.
 

В Москве новый итальянский ресторан назвали в честь Николая Коперника

 

Ресторатор Джулио Дзомпи за пример взял астрономию, но создавал по ее подобию ресторан. Орбита любого гурмана, уверен он, рано или поздно устремляется к значительно более простой и вкусной еде, в которой отсутствуют всяческие усложнения. Именно по этим канонам и был открыт ресторан La cucina di Kopernik. Кухню нового заведения возглавил давний знакомый и партнер по бизнесу Джулио шеф-повар Марко Якетта, который практикует простую, а главное правильную итальянскую кухню.
 
В меню нового заведения можно найти, как и семейные блюда Марко, так и те, что имеют интереснейшую историю. Также не обошлось и без классических итальянских рецептов. Угодит ресторан и вкусам десертных гурманов, ведь предоставляет даже конфеты ручной работы.
 
Однако, Джулио Дзомпи призывает не причислять La cucina di Kopernik к классическому итальянскому ресторану, ведь главной особенностью его является собственное производство продукции. Начиная с декабря текущего года в подмосковных Ленинских Горках у Джулио имеется собственное мясное производство. Используемую оттуда продукцию отныне можно попробовать в самом центре Москвы.

Николай Офицеров
Новости по теме
Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за вызывающего наряда
Валерия Леонтьева не пустили в ресторан из-за вызывающего наряда

Российского певца Валерия Леонтьева не пустили в итальянский ресторан из-за его вызывающего наряда. Об этом рассказал ресторатор Уиллиам Ламберти.

В Италии появился ресторан с услугой виртуального путешествия
В Италии появился ресторан с услугой виртуального путешествия

Итальянский ресторан, принадлежащий сети общественного питания Carluccio, предлагает своим посетителям необычную услугу. Предварительно загрузив с YouTube

Жерар Депардье откроет в Москве ресторан под собственным именем
Жерар Депардье откроет в Москве ресторан под собственным именем

Жерар Депардье, всемирно известный французский актер, получивший российский паспорт в начале 2013 года, стал не просто гражданином российской Федерации, но и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости