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| | Эксперты советуют позаимствовать три привычки у порнозвезд

Эксперты советуют позаимствовать три привычки у порнозвезд

Вчера, 18:47
Эксперты советуют позаимствовать три привычки у порнозвезд. Специалисты не говорят о том, что нужно полностью копировать поведение артистов в интимных сценах, но некоторые моменты полезно взять на вооружение из их арсенала.

Эксперты советуют позаимствовать три привычки у порнозвезд

 

Психологи советуют экспериментировать, так как заниматься сексом исключительно в постели скучно и со временем надоедает. Специалисты рекомендуют тщательно подбирать пригодные для этого места. Занятия любовью на столе или стуле с расшатанными ножками чревато нежелательными последствиями, поэтому стоит отказаться от такого экстрима, а мягкое кресло с широкими подлокотниками отлично подойдет для приятного времяпрепровождения.

Второй рекомендацией психологов, которую нужно взять на вооружение из арсенала порнозвезд, является красивое постельное белье. Эксперты советуют подбирать контрастные цвета, если человек смуглый, то простыни необходимо использовать белоснежные и наоборот. Женщинам специалисты советуют издавать звуки при занятиях любовью. Помимо этого, эксперты призывают людей не жалеть времени и сил на жаркие поцелуи.
Домбровский Сергей
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